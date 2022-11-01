Дети Пугачевой получили новое гражданство

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 275

Дети сбежавшей из РФ Пугачевой получили израильские паспорта

Дети Пугачевой получили новое гражданство

Фото: Instagram* / maxgalkinru

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Сначала знаменитая мама с наследниками вернулась на Родину, однако тоска по мужу сделала свое дело.

Певица Алла Пугачева еще в мае оформила себе израильский паспорт, а теперь окончательно обосновалась за границей. Известно, что мама юмориста Максима Галкина** — чистокровная еврейка и поэтому ее сын вернулся на историческую родину как репатриант. Теперь его законная супруга тоже стала гражданкой Израиля.

Но что насчет детей? Лиза и Гарри Галкины, которые начали новый учебный год в России, оказывается, тоже получили гражданство Израиля. Как сообщает источник dni.ru, паспорта им были выписаны из-за рождения от суррогатной мамы, которую оплодотворили биоматериалом Галкина.

Израильское законодательство предполагает, что человек, не достигший совершеннолетия, не может самостоятельно подать заявление о предоставлении ему загранпаспорта. Подобная заявка принимается только от мамы или папы, однако ребенок непременно должен присутствовать при оформлении прошения на даркон.

К слову, Алла Борисовна прилетела в РФ в конце августа и отправила своих двойняшек в школу. Однако в конце сентября звезда взяла детей и покинула родину, предварительно забрав из подмосковной элитной гимназии документы Лизы и Гарри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему покойный певец и композитор Александр Градский недолюбливал Аллу Пугачеву.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признан иноагентом в России.

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