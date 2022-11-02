ТОП-5 причин, почему мужчина скрывает от вас свои доходы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Любовь второй половинки проявляется не только в хорошем отношении, красивых словах и действиях, но и в финансах.

ТОП-5 причин, почему мужчина скрывает от вас свои доходы

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Многие женщины сталкиваются с тем, что их партнеры не только не дают им деньги, но и скрывают от них доходы. В чем причина мужской жадности и скрытности, выяснил Сибкрай.ru.

На что-то копит

Одна из самых распространенных причин. Ваша вторая половина откладывает деньги на какую-то серьезную покупку и поэтому экономит деньги. Доходы же скрывает, чтобы избежать дополнительных трат с вашей стороны.

Не хочет делиться с вами

Плохие новости: ваш партнер просто жадина и хочет тратить деньги только на себя, не делясь с вами. Таким людям нужно меняться, особенно если у них есть ради кого это нужно сделать.

Имеет тайные траты

У мужчины есть некая статья расходов, которую он по каким-то причинам не хочет афишировать и скрывает даже от вас. При этом он под любым предлогом будет избегать общения об этом, чтобы не проговориться.

Сомневается в вашей финансовой грамотности

Ваш партнер не уверен, что вы умеете копить и грамотно распоряжаться деньгами, поэтому его желание скрывать от вас свои доходы вполне понятно.

Мужчина вас не любит

Отсутствие любви — одна из веских причин не делиться деньгами и скрывать доходы от второй половины. Все дело в том, что партнер не питает к вам чувств и, возможно, даже относится, как к чужому человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие тайны о мужчине может раскрыть его любимый алкоголь.

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