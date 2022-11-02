Джо Байден снова «похоронил» родного сына в Ираке

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На самом деле его наследник скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Джо Байден никак не разберется во временах и странах. Американский лидер рассказывал своим избирателям, почему они так много платят за бензин, и снова выдал желаемое за действительное.

«В мире такая огромная инфляция из-за войны в Ираке… простите, я имел ввиду на Украине… Я все время думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын…», — заявил пожилой президент США.

На самом деле сын Байдена умер шесть лет спустя после своей командировки в Ирак. Он скончался после продолжительной тяжелой болезни.

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Джо Байден снова «похоронил» родного сына в Ираке

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