Ох, Иваныч! Дальнобойщики в США готовы к забастовке

Американские дальнобойщики на грани забастовки. Из-за резкого скачка цен на топливо им сейчас приходится работать буквально за гроши.

Причем прямо сейчас больше всего американцев раздражает ложь Байдена насчет ситуации на топливном рынке. Вся его администрация изо всех сил пытается убедить своих граждан, что все в порядке. Но вот реальная обстановка на заправках говорит совсем о другом. Под угрозой банкротства — тысячи дальнобойщиков и транспортных компаний. Они утверждают. что скоро просто нечем и не на что будет заправляться. Почему так вышло знает Елена Хмура.

Американские дальнобойщики на грани забастовки. Из-за резкого скачка цен на топливо им сейчас приходится работать буквально за гроши. Почти вся прибыль уходит на то, чтобы заправить бак. Остаться в плюсе можно только, если вообще не вылезать из-за руля.

«Нам приходится работать больше чем раньше, но получаем мы теперь сильно меньше. Раньше мы проезжали 700-800 километров в день, теперь просто чтобы выйти в ноль, мы должны проехать 1000 километров за день», —рассказал один из дальнобойщиков.

Грузовиков на дорогах уже стало меньше. Крупные транспортные кампании еще как-то справляются, а мелкие фирмы и независимые водители вот-вот станут банкротами.

«Нашей зарплаты хватает только на пачку фисташек на заправке. И мы даже никуда не можем пожаловаться», — пояснил другой дальнобойщик.

Пять долларов, сколько-то центов за галлон. Ценники на заправках показывают уже в новостях. За последний год дизель вырос больше чем в два раза. И если еще летом топливный кризис в США называли крупнейшим за полвека, то осенью оказалось, что может быть хуже. Всего за месяц плюс 60 центов за галлон. На грани разорения и американские фермеры.

«Один трактор обходится мне в 1500 долларов в день, столько мне приходится платить, чтобы наполнить его бак», — рассказал фермер Джош Йодер.

По прогнозу управления энергетической информации Соединенных Штатов, запасов дизельного топлива осталось всего на 25 дней. Оно может закончиться как раз ко Дню Благодарения. И тогда миллионы американцев рискуют встретить праздник без традиционной фаршированной индейки. Ведь грузовики, которые везут ее от фермы до прилавка, нужно чем-то заправлять.

«Все остановится. Тракторы, поезда, баржи, — больше ничего не сможет сдвинуться с места. Фермы придут в упадок, больше не будет поставок, потому что не будет и грузовиков. Наша экономика встанет полностью. Потому что все работает на дизельном топливе», — напомнил политический обозреватель Такер Карлсон.

Поставщики предупреждают: готовиться придется и к дефициту, и к повышению цен для потребителей. Вместе с соляркой подорожает почти все — ведь именно дизель влияет на конечную стоимость товаров даже больше, чем бензин.

«Дизельное топливо — это топливо, которое доставляет товары потребителю в США и во всем мире. И высокие цены на него будут переданы в виде более высоких цен на продукты питания или более высокие цены на одежду, которая доставляется в универмаги», — рассказал президент Lipow Oil Associates Consulting Эндрю Липау.

Покупатели рост стоимости товаров в супермаркетах уже почувствовали.

«Мука, которую я обычно покупаю со скидкой, стоит 11 долларов. А без нее 20! Хотя раньше я платила за нее всего 8 долларов», — рассказала американская домохозяйка.

К ужасу теряющих доверие избирателей демократов, цены пошли вверх всего за неделю до промежуточных выборов в Конгресс. От Байдена ждут решительных действий, но он как будто не в курсе ситуации. Выступая перед однопартийцами, президент неправильно назвал цену на бензин, существенно занизив цифры. То ли перепутал, то ли его неверно проинформировали. Зато не забыл, как обычно, обвинить Россию. Досталось и нефтяным компания. Вот только когда Джо заехал в Белый дом, топливо стоило в два раза дешевле, чем сейчас. Президент пытался рекламировать электрокары, но и тут не сложилось.

«Люди стали обращаться с просьбами сделать доступнее зарядку электромобилей вне заправочных станций. Когда мы начали изучать этот вопрос, то выяснили, что автомобили действительно заточены под зарядку на станциях, на которых сложно заправляться», — пояснил эксперт в области электрокаров Дастин Кавано.

Чтобы успокоить водителей грузовиков, которые не могут себе позволить заправить полный бак, приказ развернуться получили два танкера, идущие в Европу. После такого решения Нового света, уже Старому придется готовиться к топливному кризису.