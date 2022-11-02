Шаром покати: в Лондоне водителя чуть не придавило елочной игрушкой

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Ветер в Лондоне сорвал гигантские рождественские декорации и покатил их по улицам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Szönyi; 5-tv.ru

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Великобритании надежды нормально встретить Рождество терпят крах во всех смыслах.

В Великобритании надежды нормально встретить Рождество терпят крах во всех смыслах. Не успели в Лондоне украсить улицы к празднику, как гигантские елочные шары снесло мощнейшим ветром. Декорации покатились по трассе в центре города. Учитывая металлический цвет шаров, выглядело это угрожающе.

Один из водителей еле успел увернуться от шара. В сети уже высмеяли эти кадры, сравнив со сценой из фильма про Индиану Джонса, где главному герою приходится спасаться от огромного валуна.

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Шаром покати: в Лондоне водителя чуть не придавило елочной игрушкой

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