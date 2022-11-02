«Плюнул в лицо матери»: Худяков жестко раскритиковал больного Тинькова

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 150

Депутат Худяков считает, что бизнесмен Олег Тиньков предал Россию

«Плюнул в лицо матери»: Худяков жестко раскритиковал больного Тинькова

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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Бизнесмен заявил об отказе от российского гражданства, несмотря на то, что в РФ он прятался от США и сколотил многомиллионное состояние.

Депутат Роман Худяков жестко раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова за отказ от гражданства Российской Федерации. По мнению Худякова, Тиньков предал страну, словно родную мать.

Роман Худяков упомянул, что именно Россия дала Олегу Тинькову почву для создания бизнеса, а еще укрывала его, когда в США бизнесмена хотели посадить в тюрьму «лет на сто с гаком».

«Какая страна прятала больного Олега Тинькова, который теперь Тинькофф, когда его так хотела за уход от налогов посадить лет на сто с гаком американская Фемида?! Правильно, — наша Россия-матушка. Именно Россия дала ему и создать прекрасный банк, который сейчас, к счастью, продан, потому банк должен быть в руках настоящего патриота-хозяйственника», — заявил общественный деятель.

Кроме того, депутат назвал отказ Тинькова от российского гражданства грязным предательством.

«На мой взгляд, такой поступок — все равно, что плюнуть в лицо своей матери. И сказать при этом: «Ты мне больше не нужна, ты плохая, а я хороший, потому что я деньги умею зарабатывать, а про тебя такое рассказывают на Западе, что знать тебя больше не хочу», — сказал Худяков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бизнесмен Олег Дерипаска подал судебный иск о защите достоинства на Олега Тинькова.

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