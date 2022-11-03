В Севастополе владелец дельфинария выбросил переставших приносить доход афалин

Эфирная новость 27

Двое из них так и остались лежать у берега, причем один был ранен.

В Севастополе владелец дельфинария выбросил переставших приносить доход афалин

Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На набережной в Севастополе жителям открылась жестокая картина. Владелец местного дельфинария решил избавиться от животных, которые перестали приносить доход и просто выкинул в море четырех дельфинов семейства афалин, объявив, что отпускает их в свободное плавание.

Дельфины, выросшие в неволе, вряд ли оказались готовы к такому. Двое из них так и остались лежать у берега, причем один был ранен. Местные жители снимали все на видео.

Специалисты сейчас пытаются спасти еще двух особей, которые плавают недалеко от берега. Уже написаны обращения в полицию и к зоозащитникам.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

2:19
Жена шеф-повара Ивлева призналась в страшном: «Обнаружили онкологию»
1:56
В Севастополе владелец дельфинария выбросил переставших приносить доход афалин
1:33
Киркоров обматерил Боню в ответ на оскорбление из-за Наргиз: «Еще одна»
1:10
Подруга Гузеевой рассказала о необычной черте ее характера: «Психоз у нее такой»
0:53
Скандал в полиции Петербурга! Драка между сотрудниками в отделе попала на видео
0:36
Беременная внучка Гурченко потеряла ребенка: «Мне тяжело и плохо»

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика