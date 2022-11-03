«Как-то не очень»: Аршавин хотел сделать из Барановской домохозяйку

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 99

Барановская заявила о лишении профессии мечты из-за Аршавина

«Как-то не очень»: Аршавин хотел сделать из Барановской домохозяйку

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитая телеведущая рассказала, как футболист стремился переделать ее под себя.

Телеведущая Юлия Барановская девять лет назад рассталась с футболистом Андреем Аршавиным. Отношения их были непростыми, бывший муж постоянно учил ее жизни. Например, ему не нравилась медийная сфера, и спортсмен хотел превратить артистку в домохозяйку.

«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Сергеевич (Аршавин, бывший избранник Юлии. — Прим. ред.) как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», — рассказала она изданию «Учительская газета».

Ведущая отметила, что продюсеры, которые приезжали на съемки, при виде Барановской удивлялись — почему такая яркая девушка до сих пор не в телевизоре. Юлия производила впечатление «абсолютно телевизионного персонажа». Однако Андрей был против такой профессии, поэтому его избранница послушно отказывалась от всех предложений и занималась воспитанием общих детей — Артемом, Арсением и Яной.

Только после разрыва с Аршавиным звезда отправилась на пробы и стала медийной личностью. Пробиться на телевидение ей помог продюсер Петр Шекшеев, с которым Барановская познакомилась на съемках программы на федеральном канале.

Как отметило издание dni.ru, телеведущая не страдает звездной болезнью. Знаменитость даже до сих пор помнит о школьных годах. Например, Юлия запомнила поступок учительницы по литературе, которая не верила в талант юной Барановской и ставила «четыре» за отличные сочинения. Педагог была уверена, что девочке помогают родители.

«А для меня это была такая боль! Моя мама ведь никогда у меня не проверяла домашнее задание. Она сама учитель. И мне было так обидно такое обвинение… Хорошо, что я не потеряла интереса к предмету», — вспомнила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская попала под обстрел в Донбассе.

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