Тело Дженнифер: Лопес снова похвасталась фигурой в нижнем белье

53-летняя певица выглядит идеально: кружева и шелк на теле, золотистый загар и роскошные локоны.

Певица Дженнифер Лопес снова удивила миллионы поклонников роскошной фигурой. В своем личном блоге в Instagram* 53-летняя артистка поделилась фотографиями в нижнем белье.

На снимках Джей Ло позирует на диване шелковой черной пижаме и черном белье с изящным кружевом. Рядом с певицей расположился блокнот — как написала сама Лопес под фото, в такой уютной обстановке она занимается написанием новых хитов.

Безусловно, в свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит просто потрясающе: идеальная фигура, ровный золотистый загар, роскошные волосы и сияющая кожа. Чтобы так выглядеть, звезда занимается спортом каждый день, соблюдает индивидуальную диету и пристально следит за здоровьем.

Глядя на фотографии, невозможно не заметить и интерьер особняка, в котором Дженнифер Лопес проживает с возлюбленным (а с недавних пор — мужем), актером Беном Аффлеком. Звезда позировала на бархатном диване дорогого зеленого оттенка, позади нее виднелся глянцевый серо-оливковый стеллаж с множеством пестрых книг, а в окно заглядывали вечнозеленые ветви деревьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший жених Дженнифер Лопес высказался о несостоявшемся браке со звездой.

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