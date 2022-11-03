Тело Дженнифер: Лопес снова похвасталась фигурой в нижнем белье
Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру в нижнем белье
Фото: www.globallookpress.com / face to face
53-летняя певица выглядит идеально: кружева и шелк на теле, золотистый загар и роскошные локоны.
Певица Дженнифер Лопес снова удивила миллионы поклонников роскошной фигурой. В своем личном блоге в Instagram* 53-летняя артистка поделилась фотографиями в нижнем белье.
На снимках Джей Ло позирует на диване шелковой черной пижаме и черном белье с изящным кружевом. Рядом с певицей расположился блокнот — как написала сама Лопес под фото, в такой уютной обстановке она занимается написанием новых хитов.
Безусловно, в свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит просто потрясающе: идеальная фигура, ровный золотистый загар, роскошные волосы и сияющая кожа. Чтобы так выглядеть, звезда занимается спортом каждый день, соблюдает индивидуальную диету и пристально следит за здоровьем.
Глядя на фотографии, невозможно не заметить и интерьер особняка, в котором Дженнифер Лопес проживает с возлюбленным (а с недавних пор — мужем), актером Беном Аффлеком. Звезда позировала на бархатном диване дорогого зеленого оттенка, позади нее виднелся глянцевый серо-оливковый стеллаж с множеством пестрых книг, а в окно заглядывали вечнозеленые ветви деревьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший жених Дженнифер Лопес высказался о несостоявшемся браке со звездой.
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