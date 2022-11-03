Тело Дженнифер: Лопес снова похвасталась фигурой в нижнем белье

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 177

Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру в нижнем белье

Тело Дженнифер: Лопес снова похвасталась фигурой в нижнем белье

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

53-летняя певица выглядит идеально: кружева и шелк на теле, золотистый загар и роскошные локоны.

Певица Дженнифер Лопес снова удивила миллионы поклонников роскошной фигурой. В своем личном блоге в Instagram* 53-летняя артистка поделилась фотографиями в нижнем белье.

На снимках Джей Ло позирует на диване шелковой черной пижаме и черном белье с изящным кружевом. Рядом с певицей расположился блокнот — как написала сама Лопес под фото, в такой уютной обстановке она занимается написанием новых хитов.

Безусловно, в свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит просто потрясающе: идеальная фигура, ровный золотистый загар, роскошные волосы и сияющая кожа. Чтобы так выглядеть, звезда занимается спортом каждый день, соблюдает индивидуальную диету и пристально следит за здоровьем.

Глядя на фотографии, невозможно не заметить и интерьер особняка, в котором Дженнифер Лопес проживает с возлюбленным (а с недавних пор — мужем), актером Беном Аффлеком. Звезда позировала на бархатном диване дорогого зеленого оттенка, позади нее виднелся глянцевый серо-оливковый стеллаж с множеством пестрых книг, а в окно заглядывали вечнозеленые ветви деревьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший жених Дженнифер Лопес высказался о несостоявшемся браке со звездой.

— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

16:08
В Крыму хозяин дельфинария выбросил в море дельфинов
15:59
Как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой и Галкина*— мнение юриста
15:52
Теща Алексея Воробьева рассказала о своем самочувствии после нападения
15:44
ВС РФ отразили атаки двух рот иностранных наемников в ЛНР
15:37
Всего лишь жалкая копия: Зеленского назвали «Наполеоном-2022»
15:25
Спасти голодающих — политолог объяснил решение РФ возобновить зерновую сделку

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика