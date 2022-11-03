Шарм и мудрость: почему женщине не стоит бояться старости

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Анна Свотина
Анна Свотина 31

Средний возраст открывает для женщины новые преимущества в самовосприятии

Шарм и мудрость: почему женщине не стоит бояться старости

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Чтобы мир заиграл новыми красками, нужно полюбить новую себя и свой возраст, который подарит много новых ощущений.

Бег времени меняет не только цифры в паспорте, но и отражение в зеркале. Внешние перемены, связанные с возрастом, чаще всего вызывают у женщины страх. Как передает Сибкрай.ru, представительницы прекрасного пола болезненно реагируют на любые изменения в себе. Обостряет ситуацию активная реклама внешней красоты, молодости и стройности. Однако самодостаточная, счастливая женщина будет спокойно принимать каждый новый день и перемены, которые он приносит.

Мудрость и прожитые годы придают женщинам те качества, которые так ценят мужчины.

Образцовая жена

Через несколько лет совместной жизни женщина отлично знает желания и пристрастия своего мужа. Мужчине импонирует надежность и стабильность своей избранницы.

Любящая мать

Повзрослевшая женщина наполняет жизнь детей уверенностью, любовью и умиротворением. Она поддерживает, направляет и помогает разобраться в особенностях восприятия мира.

Шарм и мудрость

Женщина приобретает ценный опыт и умение себя преподнести, тонкое понимание различных жизненных ситуаций и своей роли в них.

Главным для женщины должно быть понимание, что с каждым годом она не стареет, а взрослеет. И только от нее самой зависит, каким будет это взросление. Самым верным способом увидеть в зеркале красивую женщину является любовь. Это чувство поможет справиться со страхом, принять свой возраст и новые открытия, которые наполняют жизнь яркими красками.

Ранее 5-tv.ru писал, что инсульт изменил внешность Елены Прокловой до неузнаваемости.

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