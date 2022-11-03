Игрушка надоела: севастопольских дельфинов не смогут найти

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 64

Эксперт Жбанов заявил, что севастопольских дельфинов не смогут найти даже со специалистом

Игрушка надоела: севастопольских дельфинов не смогут найти

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

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Говорить о том, выживут ли уплывшие дельфины, невозможно, исходя из уникальности каждого случая.

Двух из четырех выброшенных в море дельфинов в Севастополе не получится найти даже с помощью специалистов. Об этом в беседе с Газета.ру заявил бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария и специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов.

«Это невозможно. Они растворились в открытом море. Дрессировщик же не волшебник, он работает с дельфинами с помощью свистка и жестов. Они-то, может быть, его и узнают по свистку, например, но как он их узнает», — сказал Жбанов.

Также эксперт прокомментировал, что это «обычное дело», когда какие-то животные прибиваются к берегу, а другие уплывают. По его словам, точно говорить о том, выживут ли уплывшие дельфины, невозможно, исходя из уникальности каждого случая. Кто-то из особей сильнее, а кто-то — слабее.

«Бывали случаи, когда дельфины уходили, а потом обратно приходили живые и здоровые, ну а некоторые погибали, или мы их не видели. Обычное явление для любого млекопитающего, его приручили к человеку, а потом выпустили на волю», — резюмировал эксперт.

До этого владелец севастопольского дельфинария выбросил в море четырех дельфинов, поскольку они перестали приносить доход и пользоваться популярностью. После подсчета доходов и расходов на животных бизнесмен понял, что ему нечем их кормить, а затем перевез их на машине к морю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто прокомментировал выброс дельфинов в море.

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