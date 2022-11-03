Новый премьер Великобритании Сунак совершил обряд на Даунинг-стрит

Эфирная новость 39

Сунак — первый из британских премьеров, кто исповедует индуизм.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Странный ритуал совершил Риши Сунак перед тем, как войти в офис на Даунинг-стрит. Новый британский премьер опустился на колени, зажег на пороге свечи и разложил лепестки цветов.

Оказалось, это индуистский обряд освящения дома. Считается, что он привлекает удачу. Дело в том, что Сунак — первый из британских премьеров, кто исповедует эту религию. Он строго придерживается всех правил и никогда в жизни не ел говядину.

Впрочем, видео с обрядом, опубликованное одной из газет, тут же удалили. Видимо, посчитали: чопорным британцам точно не понравится, что новый глава парламента прибегает к молитвам и ритуалам, чтобы не вылететь с поста следом за Лиз Трасс.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

19:15
«Аномальная зона»: названа самая опасная улица Москвы
19:03
ВСУ обстреляли центр Донецка
18:52
Он все осознал: адвокат Жорин прокомментировал выход Эдварда Била на свободу
18:40
Бывший продюсер Шатунова Разин пытается приватизировать права на его творчество
18:29
Новый премьер Великобритании Сунак совершил обряд на Даунинг-стрит
18:20
Турецкая компания Vestel вернется на российский рынок

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика