Оба спортсмена уже давно завершили спортивную карьеру, но до сих пор меряются достоинствами.

Сергей Соседов назвал очередную словесную перепалку Ягудина и Плющенко «играми в песочнице». Противостояние двух олимпийских чемпионов музыкальный критик объясняет ностальгией по триумфам. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Ну что-то там они говорят — это все это очень смешно, по-детски. Мне кажется, это до сих пор игры в песочнице. Я бы не воспринимал это серьезно», — заметил музыкальный критик.

Он признался, что не следит за противостоянием двух легенд фигурного катания в сети, хоть и является истинным фанатом этого вида спорта. Но то, что прецеденты имеют место, говорит о тоске спортсменов по прошлому, отмечает собеседник.

Обоим есть, что вспомнить: один тренер, соперничество за первое место на Олимпиаде, блестящее катание, награды высшего достоинства, зашкаливающие амбиции и много остального. Их сравнивали, сравнивают и будут сравнивать — при таких обстоятельствах не то, что трудно дружить, но и просто сохранять нейтралитет.

«Все дела давно минувших дней. Ну а если они это вспоминают, значит, они, наверное, ностальгируют. По тому времени, я так думаю. Времени своего детства, отрочества спортивного, когда все только начиналось, а сейчас все закончилось. Поэтому, конечно, они оба ностальгируют. Это печально, но это жизнь, к сожалению, невозможно. Как говорится, фарш невозможно прокрутить назад», — сказал Соседов.

Кроме того, полагает Соседов, дух соперничества спортсменов подогревал негласный конфликт двух тренеров — Алексея Мишина и Татьяны Тарасовой, к которой позже перешел Алексей Ягудин. А вышло все так, напомнил собеседник, из-за того, что последнему не хватало тренерского внимания. Так фигуристы пошли разными дорогами к одной цели.

«Мишин — он такой человек, закрытый, очень строгих нравов. Ему не понравилось, что Тарасова взяла к себе Ягудина от него. Но Тарасова мощна, мощна. Это самый титулованный тренер в мире фигурного катания. За всю историю фигурного катания больше, чем Тарасова, для фигурного катания не сделал никто в мире», — добавил собеседник.

Ну а дальше, как известно, Евгений Плющенко проиграл Ягудину в Солт-Лейк Сити в 2002-м, став серебряным призером, но взял реванш в 2006-м в Турине. Правда, за золото боролся уже не с Ягудиным, но оно, наконец, оказалось у спортсмена — первое, выстраданное, заслуженное.

«Конечно, сначала Ягудин-то блистал, Плющенко только еще подходил к этому, этой форме, безусловно, а потом, когда Леша ушел, уже начал блистать Плющенко. Тарасова сначала к Плющенко тоже вот так, прохладно относилась, но она всегда поднимала своих учеников. Безусловно, она восторгалась своими учениками, она их поддерживала всегда. Ее ученики побеждали, а потом уже и сам Плющенко вырос и у него были уже прекрасные программы. Я видел вот эти дивные программы, что говорить», — сказал Соседов.

К слову, 3 ноября Евгений Плющенко отмечает свое 40-летие. К этому возрасту у него за плечами два олимпийских золота и два серебра, плюс, — три победы на чемпионате мира и семь — Европы, десять — России. Сейчас Евгений продолжает карьеру тренера, и его спортсмены, как и он когда-то, претендуют на награды высшего достоинства.

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