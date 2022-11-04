«Она бы и Плющенко подтянула»: Соседов об успехе Плющенко в руках Тарасовой

Музыкальный критик считает, что спортсмен не смог повторить триумф Ягудина из-за тренера.

Евгений Плющенко не был равным соперником Алексею Ягудину из-за тренера. Если бы он попал в руки Татьяне Тарасовой, его успехи на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити, в 2002-м, были бы более выдающимися. Так считает музыкальный критик Сергей Соседов, поделившийся своим мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Плющенко более технический фигурист, конечно, ну, а потом у — него не было тренера Тарасовой. Если бы была Татьяна Анатольевна, она бы и Плющенко поставила хореографию тоже безусловно. Вот здесь дело в тренере. Безусловно, все решила Тарасова. Она делала фигуристов, она делала такие великие имена», — прокомментировал собеседник.

Он подчеркнул, что образы, придуманные Тарасовой, несопоставимы с образами Мишина — ничего подобного тренер для Евгения Плющенко не создавал.

«То, что сделал Леша на Олимпиаде 2002 года — это непревзойденно. Это эталон катания, это баланс техники высочайшей, великолепных прыжков, хореографии. Образы, руки его — все это было поставлено хореографом, а придумала Тарасова. Ничего подобного Мишин никогда не придумывал для Плющенко», — считает Соседов.

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