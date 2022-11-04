«Она бы и Плющенко подтянула»: Соседов об успехе Плющенко в руках Тарасовой

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 4 888

Соседов назвал тренера главной причиной проигрыша Плющенко на Олимпиаде в Соль-Лейк-Сити

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Баранов; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкальный критик считает, что спортсмен не смог повторить триумф Ягудина из-за тренера.

Евгений Плющенко не был равным соперником Алексею Ягудину из-за тренера. Если бы он попал в руки Татьяне Тарасовой, его успехи на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити, в 2002-м, были бы более выдающимися. Так считает музыкальный критик Сергей Соседов, поделившийся своим мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Плющенко более технический фигурист, конечно, ну, а потом у — него не было тренера Тарасовой. Если бы была Татьяна Анатольевна, она бы и Плющенко поставила хореографию тоже безусловно. Вот здесь дело в тренере. Безусловно, все решила Тарасова. Она делала фигуристов, она делала такие великие имена», — прокомментировал собеседник.

Он подчеркнул, что образы, придуманные Тарасовой, несопоставимы с образами Мишина — ничего подобного тренер для Евгения Плющенко не создавал.

«То, что сделал Леша на Олимпиаде 2002 года — это непревзойденно. Это эталон катания, это баланс техники высочайшей, великолепных прыжков, хореографии. Образы, руки его — все это было поставлено хореографом, а придумала Тарасова. Ничего подобного Мишин никогда не придумывал для Плющенко», — считает Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров ответил Виктории Боне, возмутившейся оскорблением Наргиз Закировой.

-2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября

Последние новости

12:04
Миграционный расизм: за что в Европе ненавидят беженцев из Украины
11:46
В Петербурге начался международный цирковой фестиваль
11:28
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 17-летнего Леонида
11:05
«Она бы и Плющенко подтянула»: Соседов об успехе Плющенко в руках Тарасовой
10:49
Евросоюз изучает возможность применения активов ЦБ РФ для восстановления Украины
10:37
Ничего личного: Лондон пытался сорвать зерновую сделку ради краха экономики ЕС

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика