Переправа под Херсоном: как военные РФ вывозят жителей под угрозой обстрела ВСУ

В любую секунду может начаться ракетный обстрел со стороны украинских боевиков.

Под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны ВСУ вывозят сейчас жителей Херсонской области на Левобережье Днепра. Чтобы люди не пострадали у переправы подготовили специальные укрытия. Натали Графчикова проверила, насколько они надежны.

В любую секунду может начаться ракетный обстрел. И в момент движения переправы и уже на берегу. В этом случае действовать нужно быстро.

«На пол вот падаешь, закрываешь голову и не шевелишься, пока все не закончится».

Главная задача военных: сберечь мирных жителей, которые переправляются на другой берег.

«Подается команда „Воздух!“, все люди и персонал эвакуируются за габионы. Вон, видите те квадратные штуки?» — рассказал один из военнослужащих.

«Вот те самые укрытия на берегу, о которых говорят военные. Как только звучит команда „Воздух!“, нужно принять положение лежа. Это защитит от осколка», — сообщает натали Графчикова.

Несмотря на опасность, инженерной бригаде нельзя прекращать работу. Антоновский мост, который соединяет Херсон и Левобережье, поврежден ВСУ. Другой возможности переправить автомобили мирного населения, фуры с продуктами, машины скорой помощи — нет.

— Очень сильно нужна, она очень помогает людям в данный момент.

— Чем она помогает?

— Поставка товаров грузов для тех кто остался в Херсоне.

«Мы ведем учет. На сегодняшний день 102 тысячи машин (переправлено — Прим.ред.) разных: и грузовых, и легковых. И более 300 тысяч населения», — сообщил командир отдельной гвардейской инженерной бригады Дмитрий.

«Здесь нужно максимально экономить время потому что в любой момент может начаться ракетный удар. Как только паром причалил, тут же с этого берега начинают заводить автомобили», — передает Натали Графчикова.

«От загруженности распределяем по парому и по легкости, как нам их выгонять. Сначала загоняем большие машины, потом маленькие, чтобы равномерно», — рассказал военнослужащий.

Чтобы ВСУ не ударили по парому, катера никогда не двигаются по прямой. Они совершают противоракетные маневры.

«Вот сейчас вы видите как катеры, один и второй, меняют траекторию движения. Делается это специально, для того чтобы противник не знал, по какому маршруту передвигается паромная переправа», — сообщила военкор.

Понтонеров, прямо на причале, награждает командир бригады за героический труд. Все происходит быстро. Нужно возвращаться на паром и продолжать работу.

«Служу России!» — сказал один из награжденных.