Пабов не будет: санкции против РФ привели к падению британских традиций

Заведения закрываются одно за другим. И только самые старинные ведут борьбу за выживание.

Санкции против России неожиданно ударили по вековым традициям Соединенного королевства. Как выяснилось, солод для эля в пабах, где так любят проводить время британцы, по большей части был российским. А еще отапливать питейные заведения стало совсем накладно, поэтому владельцы задумались о закрытии. Из Лондона передает Александр Липейко.

«Английские пабы — это часть британской культуры, всемирно известный феномен. Сегодня многие из них находятся под угрозой закрытия. Причины все те же: увеличение расходов на электроэнергию, продукты и персонал. Некоторые из них вынуждены поднимать цены, другие же просто закрываются до весны. Если экономическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться, то многие пабы просто исчезнут навсегда», — сообщил Липейко.

Ватерлоо — самый густонаселенный район Лондона. Пабы здесь практически в каждом здании, но сейчас на улицах темнота и тишина. Заведения закрываются одно за другим. И только самые старинные ведут борьбу за выживание.

«Если вы не можете приспособиться к современным реалиям, то ваш паб обречен на провал. Необходимо модернизировать свою работу. Мы дешевле всех вокруг, и потому не пустуем! Но, конечно, чтобы так работать, нельзя думать только о прибыли. Ее у меня тоже практически нет, но зато остаются мои клиенты, а значит и мои традиции, традиции моего рода!» — считает владелец заведения Бари.

Проблемы пабов сейчас переливаются через край. Дорожает пиво, и главный его ингредиент — солод. До этого года британцы закупали значительную его часть в России. Заменители оказались заметно дороже, так что подрожала и каждая пинта. Но основная проблема — электричество.

«Дорожает электричество, бензин. Все стало сложнее. Но я владею пабом уже очень давно, люблю его, будем стараться выжить», — рассказал владелец паба в Лондоне Джордж Смит.

«Отапливать такое помещение, как у нас, очень дорого. Плюс ко всему, много энергии потребляет кухня. При этом сейчас люди не тратятся на еду, у многих сократились доходы. Получается, наши расходы идут в никуда. Это очень печально», — говорит владелица паба Хелен.

Завсегдатаи — местный рабочий народ — действительно на еде экономят. Шутка ли, за год цены выросли примерно на четверть. Но отказываться от привычки каждый вечер после работы получать удовольствие от дружеских бесед за кружкой пива, все-таки не намерены. Хотя теперь все разговоры о деньгах.

«Это им надо, чтобы люди приносили деньги в кассу, иначе они не смогут оплатить счета. Но серьезно, какой идиот будет платить 7.50 за пинту, которая раньше стоила 3.50?» — возмущается посетитель паба.

Любовь к традициям — едва ли не единственное, что остается общего и у владельцев, и у посетителей. Вечером они пьют за лучшее будущее.

«Владельцы некоторые пабов надеются, что если английская сборная будет показывать успешные результаты на Чемпионате мира по футболу в Катаре, то это привлечет большее число посетителей, что поможет компенсировать расходы и убытки, которые пабы несли в течение последних лет. Насколько эти планы совпадут с реальностью, мы узнаем уже совсем скоро», — говорит Александр Липейко.

Но это не всем удается. За последний месяц в одном только Лондоне и его пригородах закрылось почти 50 питейных заведений.