Британские экологи выступили против мемориала эльфу Добби из «Гарри Поттера»

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Памятное место, где снималась знаменитая сцена, состоит из кучи носков.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г; 5-tv.ru

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Экологи объявили войну фанатам Гарри Поттера. Они огромными толпами приезжают на побережье в Уэльсе, где снималась трогательная сцена с участием молодого волшебника и маленького эльфа Добби.

Прямо на берегу поклонники устроили стихийный мемориал, состоящий из кучи носков и других личных вещей. Все это приходится постоянно убирать, потому что вода уносит этот мусор в открытое море, загрязняя его.

Местные власти поставили ультиматум: никаких больше носков или мемориал просто уберут.

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