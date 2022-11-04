«Словесный демарш»: о чем сигнализирует желание Шольца о диалоге с Путиным

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 291

Политолог Камкин: у России и Германии почти нет точек соприкосновения

«Словесный демарш»: о чем сигнализирует желание Шольца о диалоге с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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До этого канцлер всячески давал понять, что настроен против Российской Федерации. Чего стоит ждать?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свое отношение и захотел диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом уверен турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что дипломатия имеет ключевое значение для решения проблем.

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Пока сам Шольц не подтвердил слова президента Турции и хранит молчание. Политолог Александр Камкин напомнил, как на протяжении всех месяцев проведения специальной военной операции РФ на Украине, канцлер всеми своими действиями демонстрировал пренебрежение российской позицией, поэтому пока сложно представить, что ситуация станет иной. Даже в том случае, если Олаф Шольц и правда настроен на диалог.

«Словесный „демарш“ Шольца, вполне возможно, нацелен на бесконечное забалтывание, а не на конкретные шаги. Немецкий политический истеблишмент занял однозначно проукраинскую позицию, в то время как киевский режим совершенно недоговороспособен», — заявил Камкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт также убежден, что сейчас у ФРГ и России нет точек соприкосновения, как минимум потому, что Германия до этого «собственноручно» разорвала все экономические связи. «Ниточки дипломатического диалога» остаются, пожалуй, только на полях ООН.

«Прежде всего Германия должна стать суверенной. Сейчас мы видим, что немецкий политический класс действует с оглядкой на Вашингтон», — заключил Александр Камкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Шольц оценил телефонные переговоры с Путиным.

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