Сигнал бедствия подал пассажирский Boeing при полете из Грозного в Москву

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Срочная новость 1 457

Самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Сигнал бедствия подал пассажирский Boeing при полете из Грозного в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Пассажирский Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву примерно 30 минут назад. Об этом стало известно «Интерфакс». 

Экстренные службы сообщили агентству, что самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Он запросил возвращение в аэропорт Чеченской республики.

ОБНОВЛЕНИЕ 7:02: по данным Flightradar24, пассажирский Boeing 737 приземлился в Махачкале.

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