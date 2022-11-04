Сигнал бедствия подал пассажирский Boeing при полете из Грозного в Москву

Пассажирский Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву примерно 30 минут назад. Об этом стало известно «Интерфакс».

Экстренные службы сообщили агентству, что самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Он запросил возвращение в аэропорт Чеченской республики.

ОБНОВЛЕНИЕ 7:02: по данным Flightradar24, пассажирский Boeing 737 приземлился в Махачкале.