Драпеко об отъезде некоторых актеров: «Россия сбрасывает отмершую кожу»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 53

Драпеко считает, что отъезд российских артистов за границу ведет к очищению страны

Драпеко об отъезде некоторых актеров: «Россия сбрасывает отмершую кожу»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Парламентарий лично посещала Донбасс и общалась с бойцами, давая концерты с коллегами по цеху.

Отъезд из России некоторых граждан ведет к обновлению страны. Об этом заявила актриса и зампред комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко в беседе с aif.ru.

«Россия же меняется. Она меняется и сбрасывает с себя, как змея, отмершую кожу, все, что накопилось за 30 лет после перестройки», — сказала парламентарий.

По ее мнению, из РФ уезжают те, кто делал деньги на стране.

«Надеюсь, что страна станет здоровее, сильнее», — подытожила депутат.

К слову, Драпеко лично посещала Донбасс, выступая вместе с музыкантом Вадимом Степанцовым, а еще по душам разговаривала с бойцами. Кроме того, артистка встретила там своих коллег по цеху — исполнителей Катю Лель, Олега Газманова, актеров Олега Чернова и Владимира Стеклова.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов, начатую в феврале. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Драпеко сказала о Наргиз.

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