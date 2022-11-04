Драпеко об отъезде некоторых актеров: «Россия сбрасывает отмершую кожу»
Драпеко считает, что отъезд российских артистов за границу ведет к очищению страны
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Парламентарий лично посещала Донбасс и общалась с бойцами, давая концерты с коллегами по цеху.
Отъезд из России некоторых граждан ведет к обновлению страны. Об этом заявила актриса и зампред комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко в беседе с aif.ru.
«Россия же меняется. Она меняется и сбрасывает с себя, как змея, отмершую кожу, все, что накопилось за 30 лет после перестройки», — сказала парламентарий.
По ее мнению, из РФ уезжают те, кто делал деньги на стране.
«Надеюсь, что страна станет здоровее, сильнее», — подытожила депутат.
К слову, Драпеко лично посещала Донбасс, выступая вместе с музыкантом Вадимом Степанцовым, а еще по душам разговаривала с бойцами. Кроме того, артистка встретила там своих коллег по цеху — исполнителей Катю Лель, Олега Газманова, актеров Олега Чернова и Владимира Стеклова.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов, начатую в феврале. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Драпеко сказала о Наргиз.
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