В Петербурге начался международный цирковой фестиваль

Цирковое представление сегодня было и в Петербурге. Только намного масштабнее. Там открылся первый международный фестиваль, ради которого артисты из 20 стран променяли Монако на Россию. Публика порыв оценила — в первые же часы продаж было раскуплено шесть тысяч билетов. Максим Облендер сходил на шоу и остался под впечатлением.

Когда исчезает гравитация, когда с неба льется вода, когда волшебство на расстоянии вытянутой руки, остается только раскрыть от удивления рот и хлопать в ладоши.

Они приехали, несмотря на геополитическую обстановку, вопреки тому, что наших не позвали на известнейший фестиваль в Монако. Теперь все флаги в гости к нам— в цирк Чинизелли.

«Россия может сделать все! И возможное, и невозможное. Но вообще цирк, это иллюзия, это фантастика. Но верблюд настоящий», — рассказал дрессировщик из Франции Иван Дефорж.

Его подопечным публика аплодировала стоя. Бизоны, зебры, верблюды, пони, кенгуру. Иван Дефорж на несколько минут превратил манеж в саванну. Пока француз благодарил своих подопечных за кулисами.

Охлаждали жар саванны гимнасты Росгосцирка. Даже смотреть на трюки без страховки — страшно.

Наши жонглеры поражали не только ловкостью, но и ослепительными, в духе венецианских карнавалов костюмами. Специально для этого номера отшили 200 новых комплектов. Не ударили в грязь лицом коллеги из Азербайджана — показали всем, что «дело в шляпе». А вот и невероятные приключения итальянцев в России. Как и положено, с хищниками.

«Это самая настоящая цирковая династия тигров. Самой младшей ее участнице — десять месяцев. Ее зовут Инди. И это, по сути, ее первое серьезное выступление. Да, номер не самый сложный. Пока. Но ответственность невероятная»», — рассказал специальный корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Публика в Санкт-Петербурге искушена самыми разными шоу, это город цирковой, здесь невероятные программы, мне очень приятно выступать перед такой аудиторией, которая не только любит цирк, но и разбирается в нем», — сказал дрессировщик из Италии Давио Тони.

Интернациональное жюри, руководители цирков со всего мира, те, кого вообще сложно чем-то удивить, за два дня отсмотрят программы, отберут победителей и участников гала-концерта.

«Все артисты выступают на очень высоком уровне, здесь идет борьба за награды, за медали, контракты. Они рискуют жизнью, снимают лонжи, устанавливают рекорды. И что-то получается, что-то не получается, но зритель все видит, зритель все это ценит», — сказал директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Пользуемся моментом и спрашиваем у первых зрителей, понравилось ли.

«Все с первой минуты! У ребенка столько впечатлений! Вот такие глаза, он в первый раз в цирке»;

«Тебе что понравилось? — Мне понравилось самое последнее выступление, оно было восхитительное! Где гимнасты крутились в воде»;

«Очень сильная программа и представители разных стран, сильный дрессировщик из Франции и отрадно, что приехали артисты из разных стран», — рассказали зрители.

А артисты ответят: нет здесь никакой магии — это все дружба, культурные связи и долгие-долгие годы репетиций.