Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Папой Римским в Бахрейне. Об этом сообщил портал Татарстан24. Минниханов участвовал в форуме «Значение диалога между религиями», а также провел ряд важных встреч.

«Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как вы», — сказал Минниханов.

Он также рассказал об особенностях республики, уделив особое внимание поддержке этнического и религиозного многообразия в Татарстане. Знаковым событием было названо воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. К слову, его освящение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях Папы Иоанна Павла II», — сказал политик.

Стоит добавить, в Казани состоялся крестный ход до собора Казанской иконы Божией Матери в день праздника чудотворного образа. Ранее 5-tv.ru писал о том, какой праздник посетил Минниханов.