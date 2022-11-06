Отблагодарила: Селена Гомес поссорилась с подругой, отдавшей ей свою почку

Несколько лет назад актриса в самом прямом смысле спасла жизнь певице. Но куда делать их многолетняя дружба?

Американская актриса Селена Гомес проявила себя никудышной подругой и просто неблагодарным человеком. Выяснилось, что она прекратила общаться с актрисой Франсией Райса (известна по роли Лети в фильме «Добейся успеха 3: Все или ничего»), которая ранее пожертвовала ей свою почку.

На днях 30-летняя Гомес в интервью назвала своей единственной подругой певицу Тейлор Свифт. Райса в комментариях написала «интересненько» и отписалась от бывшей подруги.

В 2017 году Гомес, у которой диагностировали системную красную волчанку, потребовалась трансплантация почки. Донором стала ее подруга Райса. После операции девушки вместе давали интервью, путешествовали и активно выходили в свет. Однако теперь, похоже, дружбе пришел конец.

В 2013 году Гомес пережила публичный разрыв певцом с Джастином Бибером и попала в реабилитационный центр Meadows в 2014 году.

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