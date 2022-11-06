Сколько стоит: Ксения Собчак может продать свой особняк в РФ дистанционно

На цокольном этаже коттеджа знаменитой журналистки расположился гардероб с шубохранилищем. Какие еще тайны хранит особняк?

Журналистка Ксения Собчак сбежала из России в конце октября. Сейчас ее роскошный особняк в элитном поселке «Горки-8» пустует. Звездный юрист Андрей Марочкин рассказал «Вечерней Москве», какая участь ожидает семейное гнездо телеведущей.

Строительством своей загородной недвижимости Собчак была занята последние три года. Звезда намеревалась проводить в просторном доме «уютные вечера всей семьей». Однако и дом, и семью ей пришлось оставить.

Площадь коттеджа занимает 1000 квадратных метров, переездом семейство Собчак и ее мужа-режиссера Константина Богомолова занималось всю осень.

Агент по продаже недвижимости Мария Рубанова объяснила, что полную стоимость дома оценить сложно без общих фото и видео.

«По сообщениям, которые публикует сама Ксения, можно предположить, что такой дом может стоить от 200 до 300 миллионов рублей — вместе с участком», — подчеркнула эксперт.

Отмечается, что цена особняка может быть выше из-за того, что дом строился по индивидуальному проекту. Однако сэкономить Собчак могла очень просто — делая рекламу строительных материалов в своей социальной сети. Также эксперт пояснила, что в «Горках-8» дом телеведущей не самый дорогой. Соседи Ксении Собчак — «большие люди», так что их жилплощадь может стоить до 550 миллионов рублей.

При строительстве Ксения Собчак не отказывала себе ни в чем: мебель из текстиля, натуральное дерево, камень, антикварные люстры 1960-х годов. Только китайские бра в детской сына Собчак — Платона стоят 200 тысяч рублей.

Всего коттедж насчитывает два этажа и цоколь. На первом располагаются кухня, гостиная и спа-комплекс с бассейном и спортзалом, на втором — жилые комнаты и спальни. На цокольном этаже целые две комнаты занимает гардероб звезды, в котором поддерживается необходимая вещам температура, и винный погреб.

По словам Марочкина, Собчак может оформить одностороннюю сделку, даже находясь за рубежом. Для этого лишь необходимо иметь специальный штамп, который подтвердит законность документа.

«Свой дом Ксения Собчак может продать дистанционно — без проблем. Она может оформить на любое лицо доверенность и ее легализовать, проставив апостиль», — рассказал юрист.

Ксения Собчак сбежала в Литву по израильскому паспорту на фоне громкого скандала о вымогательстве ее коммерческим директором Кириллом Сухановым 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех». С журналистки сняли статус подозреваемой, однако домой она возвращаться не спешит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак отпраздновала день рождения в одиночестве.