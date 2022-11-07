Мэр города Даугавпилс в Латвии Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России. В эфире радио Delfi он отказался вслед за ведущей называть РФ агрессором и напомнил, что его позиция остается неизменной несмотря на сегодняшние события на Украине. Ответ Элксниньш нашел и на аргумент оппонента, что многие страны не признали воссоединение Крыма с Россией.

«Крым является частью РФ… Нельзя разделять то, что он был включен в состав России и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией», — сказал политик.

Чиновник подчеркнул, что не впервые комментирует таким образом вопрос принадлежности полуострова. Кроме того, по мнению мэра Даугавпилса, украинский кризис стал результатом «проигрыша дипломатии». Он считает ответственными за сложившуюся ситуацию и Киев, и Москву, а также Вашингтон.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Москва подключилась к вооруженному конфликту между киевским режимом и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) после очередного обострения — Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые районы пограничных городов, и главы регионов Донбасса попросили о помощи во избежание гуманитарной катастрофы.

Киев за последние месяцы не раз пытался атаковать крымские объекты. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании вернуть полуостров. 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, приведший пожару и гибели четырех человек. Организатором взрыва был лично глава военной разведки Незалежной Кирилл Буданов.

Ранее. писал 5-tv.ru, американские эксперты предупредили Киев о последствиях атаки на Крым.