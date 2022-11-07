Мэр Киева Кличко проиграл, пытаясь победить ракеты ВС России математикой

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Украинский чиновник сам не понял, что сказал ерунду. За то весь мир оценил забавный спич.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Мэр Киева Виталий Кличко отметился новым ляпом. Он попытался убедить украинцев в отменной работе ПВО, но что-то пошло не так.

Победить русские ракеты математикой у него так и не вышло. Кличко проиграл по всем фронтам после того, как заявил, что абсолютно все атаки российской армии были отбиты, но при этом, несколько ракет разрушили энергосистему.

«16 ракет летели на Киев, все 16 сбили. Киевляне слышали взрывы. И только две ракеты повредили системы энергообеспечения в области», — заметил неожиданно для всех политик.

Кстати, только накануне Кличко сообщил, что власти прорабатывают различные сценарии развития ситуации с электроснабжением Киева, в том числе, его полное отключение.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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