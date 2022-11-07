В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале

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Мероприятие должно было состояться в девятый раз. Те, кто мечтал увидеть шедевры своими глазами, сильно расстроились.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В Третьяковской галерее сегодня объяснили причины отмены 9-й Московской биеннале современного искусства. Она должна была начаться сегодня. А не произошло этого, как сообщили в музее, из-за того, что монтаж выставки до сих пор не завершен, а экспонаты приняты далеко не все.

Еще одной причиной в галерее называют то, что организаторы биеннале не предоставили необходимые документы по экспозиции, а о том, что график монтажа выставки меняется вместе со сменой подрядчика, сообщили вообще буквально несколько дней назад.

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