В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале

В Третьяковской галерее сегодня объяснили причины отмены 9-й Московской биеннале современного искусства. Она должна была начаться сегодня. А не произошло этого, как сообщили в музее, из-за того, что монтаж выставки до сих пор не завершен, а экспонаты приняты далеко не все.

Еще одной причиной в галерее называют то, что организаторы биеннале не предоставили необходимые документы по экспозиции, а о том, что график монтажа выставки меняется вместе со сменой подрядчика, сообщили вообще буквально несколько дней назад.