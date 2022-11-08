«Наболело»: Волочкова пожаловалась на непростые отношения с дочерью

Дочь балерины Анастасии Волочковой очень любит Францию и в совершенстве знает французский язык. Об этом сообщила сама танцовщица в беседе с 5-tv.ru. По ее словам, 17-летняя Ариадна этим летом провела целый месяц в Париже. Несмотря на гордость за успехи наследницы, артистка не разделяет многих ее взглядов.

«Она хочет поступать в Сорбонну (парижский университет — Прим. ред.) не могу сказать, что я прям поддерживаю ее идеи. Потому что я хочу, чтобы она училась в России. Но, к сожалению, я не могу препятствовать ее выбору. Просто она любит Францию. Может быть, у нее что-то наболело на душе. Я не знаю», — рассказала звезда балета.

Она отметила, что поддерживает связь с дочерью, однако их отношения непростые. Сейчас девушка живет вместе с отцом Игорем Вдовином и его возлюбленной Еленой Николаевой, недавно в их семье появился сын. По словам Волочковой, Ариадна является самостоятельным человеком, который в праве делать свой выбор.

«Мы нечасто общаемся. У нас отношения достаточно сложные. Она живет сейчас со своим папой, с его женой новоиспеченной и с их уже сыном», — сказала звезда.

Также артистка высказалась по поводу зависти ее злопыхателей, которые обвиняют ее в скандальности и хвастовстве. Она напомнила, что уже в 17 лет стала прима-балериной Мариинского театра, а в 18 подарила маме квартиру. С ранних лет Анастасия добивалась состоятельной жизни и поэтому привыкла к ней. Богатые кавалеры дарят ей шикарные подарки, потому что считают красавицу достойной этой роскоши.

«Мои мужчины дарит бриллианты, шубы, кольца. Я не нуждаюсь в этом, но это происходит. <…> Вы мой шпагат обсуждаете? Так сами для начала сядьте на шпагат. А потом поймите, шпагат — это элемент моей профессии. Это надо быть Волочковой, чтобы шпагат в постели приносил такое счастье мужчинам, чтобы они после этого дарили все то, что они мне дарят», — призналась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по какой причине дочь Волочковой Ариадна уехала от нее жить к отцу.