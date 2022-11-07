Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
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Композитору Сергею Кузнецову было 59 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге. Композитору Сергею Кузнецову было 59 лет. Информацию подтвердили в концертном агентстве, которое занималось творческими вечерами композитора.
«Мы буквально вчера обсуждали дальнейшие творческие планы, готовили большой тур по городам России. Сергей хорошо себя чувствовал, у него было много планов. Это огромная потеря, мы до сих пор не можем в это поверить», — говорилось в заявлении.
Отмечалось также, что Кузецов очень долго и тяжело болел.
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