Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6 146

Композитору Сергею Кузнецову было 59 лет.

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге. Композитору Сергею Кузнецову было 59 лет. Информацию подтвердили в концертном агентстве, которое занималось творческими вечерами композитора.

«Мы буквально вчера обсуждали дальнейшие творческие планы, готовили большой тур по городам России. Сергей хорошо себя чувствовал, у него было много планов. Это огромная потеря, мы до сих пор не можем в это поверить», — говорилось в заявлении.

Отмечалось также, что Кузецов очень долго и тяжело болел.

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