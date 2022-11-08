Уфимская деревня погрязла во тьме из-за бюрократии властей

Власти ничего не сделали для освещения улиц, а инициативу местных жителей просто ликвидировали.

Полное затмение каждую ночь наступает в Башкирии. Сразу в нескольких поселках, где проживают многодетные семьи и инвалиды, управляющие организации буквально с корнем вырвали уличные светильники.

Фонари люди установили сами, не дождавшись помощи от местных властей. Но их желание жить в нормальных условиях чиновников не устроило, и теперь жители не только без света, но и с долгами на миллион рублей. Выход из бюрократического сумрака попытался найти Илья Евсюков.

Раннее утро, кромешная тьма. Второклассник Миша с фонариком в руках пробирается по месиву грязи в школу. Папа его в шутку называет светлячком, а иногда супергероем.

Налобный фонарик — обязательный атрибут жителей деревни Самохваловка, что в получасе от Уфы. На днях администрация демонтировала все фонари, которые местные жители установили за свой счет.

«В 2014 году мы получили земельные участки по социальной программе — семьи многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Столкнулись с тем что дорог нет, освещения нет, ни поликлиники, ни школы, ни детского сада, ни магазинов», — рассказывает председатель уличного комитета поселка Оксана Романова.

От ежегодных походов к местным властям толку не было. Чтобы выйти из сумрака, многодетные семьи собрали деньги. И зажгли освещение самостоятельно. Но как выяснилось, установка освещения — незаконная.

Да еще и сами дорогу сделали. Но сегодня ни того, ни другого. Щебенку разворотили большегрузы.

«Принять на баланс эти светильники „Горсвет“ и „Башкирэнерго“ не может. Дело в том, что после того, как жители сами установили светильники без сертификата, происходит просто хищение электроэнергии», — объяснила бюрократический нюанс начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Вера Пояркова.

Такая же беспросветная картина и соседних деревнях. Там жители тоже за свой счет установили фонари, хотя это обязаны были сделать власти. В итоге сетевики просто вырвали все 80 светильников.

Вдобавок энергетики выставили счет на сумму в несколько сотен тысяч рублей, а жителей обвинили в том, что они сами себе вредят.

Бюрократия оказалась важнее человеческого отношения. Компромисс даже не искали. Сегодня жители Самохваловки всерьез обсуждают идею эксплуатации керосиновых ламп. Как в XIX веке. Осталось только в веке XXI, выбрать фонарщика и найти светоч.