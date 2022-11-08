Макрон убежден, что Россия и Украина сядут за стол переговоров

Россия и Украина рано или поздно вернутся к переговорам, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте. Он добавил, что все хотят возвращения к миру.

«В определенный момент придется это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам», — заявил президент Франции.

Однако в настоящий момент, по всей видимости, подобное невозможно. Украина саботирует диалог с Россией уже несколько месяцев, что не мешает говорить лидеру Незалежной Зеленскому об условиях перемирия. Причем, подобная ситуация уже даже не выглядит инициативой Запада, ведь различные источники сообщают о том, что к мирному урегулированию Зеленского подталкивали и европейские лидеры, и власти Штатов.

Президент России Владимир Путин в одном из последних интервью отмечал, что со стороны Украины «нет даже желания разговаривать», но РФ готова ждать, когда возникнут необходимые условия для переговоров.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия всегда открыта для контактов со всеми странами.