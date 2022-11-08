Почти 40 машин попали в ДТП в Приморье из-за мощного циклона и гололедицы

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Ситуация с погодой нестабильная. Метеорологи призывают автолюбителей быть осторожными и бдительными.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Столица Приморья превратилась в одну большую автомобильную пробку. А по всему городу — многочисленные ДТП. Из-за дождя и минусовой температуры все дороги оказались покрыты льдом. особенно тяжело на мостах и подъездах к ним.

«Стоит моя красота, вот так вот, бампер у меня, вот получается», — говорит местная жительница.

Самая массовая авария собрала почти 40 автомобилей. А по данным ГИБДД, на участке пригородной трассы произошли сразу шесть ДТП — и в каждом по несколько машин. Пострадали, как минимум, два человека, в том числе ребенок.

Похожая ситуация и в сибирских городах. В Иркутске — пробки в десять баллов. А в массовую аварию с участием 12 машин угодила даже спецтехника — которая как раз посыпала мокрые дороги песком.

На Колыме машины столкнулись на заснеженной загородной трассе. Пробка растянулась на километры. Ну а в Петербурге хозяйничает циклон «Мартин» — еще недавно он был ураганом, а теперь несет дожди. Северная столица оказалась во власти теплого сектора этого циклона, всю неделю обещают ливни, зато температура поднимется до десяти градусов выше ноля.

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