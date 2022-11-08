Россия и США могут обсудить претензии по ДСНВ спустя год

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Сейчас обе стороны продолжают сохранять диалог о возможном возобновлении инспекций.

Россия и США могут обсудить претензии по ДСНВ спустя год

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Москва и Вашингтон, вероятно, проведут заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на Ближневосточном регионе. Об этом сообщают «Известия».

Издание отметило, что последний обмен сообщениями по этому вопросу произошел в сентябре этого года. Еще в октябре МИД РФ заявил, что наша страна сообщила американскому правительству о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ. Судя по данным Госдепа, с момента написания договора всего таких уведомлений было около 25 тысяч.

Сейчас США и РФ продолжают сохранять диалог и о возможном возобновлении инспекций. В конце сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил, что Москва намерена продолжить переговоры с Вашингтоном по ДСНВ, тем самым подтверждая сохранность взаимодействий.

Также и американская сторона заявила о наличии контактов. Еще в конце октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила о надежде Вашингтона на переговоры с РФ о соглашении на смену СНВ-3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник американского президента Джо Байдена подтвердил сведения о секретном контакте США и РФ на высшем уровне.

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