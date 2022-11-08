За прочность опорно-двигательного аппарата отвечает кальций, который нужно включить в рацион. В чем же он содержится?

С возрастом многие люди сталкиваются с болезнями суставов. Оказывается, для их профилактики можно просто правильно и сбалансированно питаться. Об этом рассказал врач-травматолог Николай Бацаленко.

Эксперт уточнил: за прочность костей отвечает кальций, который необходимо включить в рацион в первую очередь. В беседе с Газетой.ру. он рассказал, что людям до 50 лет необходимо употреблять 1000 миллиграммов этого элемента в сутки. А тем, кто старше этого возраста — 1 200 миллиграммов. Также в помощь кальцию необходим витамин D, суточная норма которого в осенне-зимний период составляет от 800 до 1 000 МЕ. Этим веществом насыщены жирные сорта рыбы, печень, яйца, грибы и сливочное масло.

Также для того, чтобы поддерживать здоровье костей и зубов, необходимо употреблять фосфор в размере от 1500 до 1800 миллиграммов. Бацаленко отметил, что кальций содержится в молочных продуктах: твердых и свежих сырах, твороге. Также этим веществом насыщены яичные желтки, капуста, фасоль, ржаной хлеб, изюм, миндаль и апельсины.

Кроме того, необходимо есть рыбу и морепродукты, орехи, телятину, творог, сыр, овсяные хлопья, морковь. Специалист отметил: для здоровья суставов организму нужно получать с пищей и жирные кислоты, различные витамины и микроэлементы. Они есть в мясе, чесноке, яйцах, крупах, капусте, морепродуктах, яблоках.

Врач подчеркнул необходимость употреблять продукты с содержанием клетчатки и пищевых волокон. Кроме того, фрукты и овощи богаты веществами, которые оказывают противовоспалительный эффект.

Также ля здоровья суставов специалист посоветовал отказаться от консервов, рафинированных продуктов, трансжиров, копченостей и маринадов.

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