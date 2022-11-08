Убийца Джона Леннона раскаялся в содеянном: все ради…

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Марк Чепмен получил пожизненное заключение за тяжкое преступление. Между тем, выйти из тюрьмы он все-таки мечтает.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petra Nowack via www.imago-image; 5-tv.ru

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Убийце Джонна Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. 67-летний Марк Чепмен отбывает пожизненное наказание за убийство основателя группы The Beatles.

Представ перед судебной комиссией, мужчина признался, что совершенное им преступление является злом, но он осознанно пошел на это ради славы. По словам преступника, за известность он был готов отдать что угодно, даже человеческую жизнь. В следующий раз Чепмен сможет попросить помилования через два года.

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