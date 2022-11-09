Российский лингвист совершил прорыв в расшифровке письменности народа с острова Пасхи

Ученые более 150 лет пытались научиться читать иероглифы аборигенов. Но даже малейшего успеха им добиться не удавалось. Исследователю из РФ удалось расшифровать 12 символов из языка племен.

Российскому лингвисту и ученому Альберту Давлетшину удалось частично расшифровать письменность аборигенов острова Пасхи. О долгом пути к желанию понять символы и совершенном прорыве сообщила Газета.ру.

Остров Пасхи расположен в южной части Тихого Океана. Он широко известен своими каменными истуканами. Но для ученых больший интерес представляет система письма. Ведь это единственная известная письменность народов Полинезии.

С XIII века нашей эры остров был населен народом рапануи. К 1722 году у них была своя система письменности — кохау ронгоронго. Ей они пользовались до середины XIX века. Чуть позже ей заинтересовались и ученые, которые более 150 лет так и не преуспели в чтении иероглифов.

Этот удалось сделать лингвисту Давлетшину. Он смог доказать чтение 12 из 20 предложенных им символов. Согласно методике знак должен обладать осмысленным значением в нескольких независимых контекстах. Среди доказанных чтений — восемь знаков. Одними из переведенных ученым словами были: МЕА — «красный», ТАХИ — «один».

Вместе с тем ученый понял, что письменность аборигенов словесно-слоговая, то есть схожая по устройству с египетской, китайской и майяской иероглификой. А таблички, сохранившиеся до прихода европейцев свидетельствуют о том, что письменность была архаичной.

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