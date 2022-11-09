Памятник русскому солдату «Алеша» снесли в латвийском Резекне

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Часть правительства страны противилась вандализму. Другие же настаивали, что это «необходимо» в условиях кризиса. В посольстве РФ данный акт окрестили настоящим проявлением национализма.

Фото, видео: Игорь Ленкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Мэр латвийского города Резекне встал на защиту памятников борцам с фашизмом. План по сносу советских монументов он назвал варварством и вандализмом.

При этом напомнил, что памятник советским солдатам «Алеша», который собираются демонтировать в городе, создали латышские скульпторы. Каждый год в знак благодарности павшим воинам здесь собирались местные жители. В том числе и мэр города — его дед боролся с фашистами. Градоначальник предлагал компромиссные варианты. Просил хотя бы перенести монумент.

Латвийский парламент ранее остановил действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Все монументы, посвященные освободителям от фашизма, в прибалтийском государстве планируют ликвидировать до 15 ноября.

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