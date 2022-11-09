Скрывались у бабушки: как спецслужбы вычислили готовивших теракт в Бердянске боевиков

Подозреваемые опасались лишний раз выходить на улицу. Их могли выдать татуировки с нацистской символикой.

Российские силовики предотвратили крупный теракт. В Бердянске бывшие бойцы запрещенного в России батальона «Азов»* собирались взорвать местную подстанцию.

Если бы задуманное удалось осуществить, половина города надолго осталась бы без света, в том числе больницы, школы и детские сады. Но сотрудники спецслужб вовремя задержали диверсантов. Леонид Китрарь присутствовал на допросе.

Игорь Петров в деталях рассказывает сотрудникам спецслужб, как именно он вместе с другом должен был уничтожить важный энергетический объект Бердянска.

«Планировали перебросить через забор взрывчатое вещество, потом либо нажать на кнопку, либо дождаться таймера», — сказал Игорь.

Место будущей атаки Игорь с другом выбирали не сами. С ними несколько месяцев через соцсети общались украинские специалисты.

Целью для двух националистов Главное управление разведки Украины выбрало не какой-то военный объект, а вот трансформаторную подстанцию, от которой запитано больше половины города Бердянска и практически все местные больницы.

Взамен из Киева пообещали по одной тысяче долларов и эвакуацию на подконтрольную Украине территорию. Оба подрывника больше полугода не выходили на улицу. Скрывались, опасаясь неожиданной проверки и особенно собственных татуировок, которые пришлось вообще маскировать.

«Не было вот этих полосочек», — рассказал диверсант.

Игорь называет татуировку «цветок папоротника». А потом добавляет, что бабушка у него фронтовик и дошла до Берлина. У его друга, тоже Игоря, тату более художественная. Он ее называет «дерево жизни». Хотя картинка очевидна. Впрочем, и тот и другой активные националисты.

«Я был военнослужащим полка „Азов“*. С декабря 2016 года по апрель 2018 года», — рассказал Игорь.

Оба бывали в Донбассе и участвовали в боевых действиях. Когда началась спецоперация, убежать не успели. И старые друзья по «Азову»* предложили побыть диверсантами и связали с Главным управлением разведки Украины.

«Он передал мой контакт сотрудникам ГУР. После чего они связались со мной и начали разрабатывать план дальнейших диверсий», — рассказал Игорь Головань.

Кто привез взрывчатку в Бердянск, Игорь не знает. Ему просто скинули геолокацию. Сам он искать схрон не пошел, отправил друга. Тот и принес почти два килограмма пластита.

«Это просто камыши были. Там местность такая — людей мало ходит. Неприметная местность, можно сказать», — рассказал Игорь Петров.

Вторую часть бомбы взрыватель и пульт нужно было забрать по команде связного в другом месте. На видео он стоит справа от Игоря Петрова, его позывной Гречка. Но первыми к схрону пришли российские сотрудники спецслужб.

Оперативники несколько месяцев наблюдали за подрывниками. И как только все вышло на финальную стадию, задержали обоих. Они скрывались у бабушки одного из них. Теперь им грозит серьезное наказание уже по российским законам.

* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.