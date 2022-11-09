В Кремле рассказали, когда состоятся прямая линия и послание парламенту Путина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Песков: проведение прямой линии и послание парламенту зависят от графика президента

В Кремле рассказали, когда состоятся прямая линия и послание парламенту Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Дмитрий Песков в общении с журналистами заявил, что у главы государства «очень динамичный график».

Проведение прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и его послание Федеральному собранию зависят от графика главы государства. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что у президента очень динамичный график, поэтому об оглашении послания парламенту и проведении прямой линии будут информировать. Так Песков ответил на вопрос, состоятся ли традиционные мероприятия с участием Путина до конца 2022 года.

«Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», — заявил пресс-секретарь президента.

В августе Песков сообщал, что прямую линию Путина в этом году могут объединить с большой пресс-конференцией и провести «ближе к зиме».

Напомним, прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Путин выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам. Предыдущее мероприятие прошло 30 июня 2021 года. Тогда президент ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодную пресс-конференцию совместили с форматом прямой линии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина в Донбасс.

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