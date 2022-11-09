Климатическая катастрофа уже близко: есть доказательства

Ученые описали апокалиптическую картину будущего. Что же так напугало климатологов ООН?

Всемирный саммит о глобальном потеплении с участием климатологов ООН проходит в жарком и гостеприимном Шарм-эль-Шейхе. Ученые собрались на египетском побережье Красного моря, чтобы обсудить реальные угрозы климатической катастрофы, сообщила газета KP.RU.

Метеорологическая организация ООН настаивает, что ледники на северном и южном полюсах стремительно таят, а мировой океан растет в два раза быстрее. И это не прогноз, утверждают ученые, а климатический диагноз.

Самые жаркие десять лет

Средняя температура на Земле в 2022 году изменилась. Она стала выше на 1,15 градуса по сравнению с данными до эпохи глобального потепления. Земля «пытается» самостоятельно унять природный «жар». В третий раз возникает аномальное явление в Тихом океане Ла-Нинья. Океанские воды в экваториальной части резко становятся холоднее, чем обычно. Климатологи считают, что Ла-Нинья, по сути, является холодным компрессом для больного с высокой температурой.

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Больше моря

Изменения коснулись Мирового океана. Уровень воды поднялся на десять миллиметров всего за полтора года. Ученые выражают беспокойство, что это рекордная скорость. При этом прибывающая вода меняет свою температуру. Она становится теплее. Причина заключается в волне жары. 55% Мирового океана испытала ее как минимум один раз.

И меньше льда

Ледники стремительно тают в Артике и Антарктике. На северном полюсе в сентябре этого года площадь морского льда была на 1,5 миллиона квадратных километров меньше средней, на южном — на один миллион. «Похудели» и ледяная шапка на Альпах. Ледники на горном хребте в Европе стали тоньше на 30 метров за последнюю четверть века.

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