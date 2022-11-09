Сарик Андреасян и Лиза Моряк рассекретили пол будущего малыша

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 299

Артистка станет мамой впервые, а вот у режиссера будет уже третий ребенок.

Фото, видео: Instagram* / moryakliza; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В начале октября режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк сообщили, что ждут ребенка. Недавно пара рассказала, кто же у них будет: мальчик или девочка. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Пара устроила гендер-пати, артистка надела короткое белое платье, а ее супруг был облачен в классическую рубашку и черные брюки. Влюбленные открыли коробку, из которой вылетели розовые шары.

«И это девочка!» — закричала Моряк.

Этот ребенок будет первым у актрисы. А вот режиссер уже воспитывает двоих сыновей от первого брака. Сейчас пара пока не расписана. В июле возлюбленные заявили о помолвке, а само торжество намечено на следующее лето. Праздник должен пройти ярко и пышно.

О том, что пара ждет пополнение, первой рассказала своим подписчикам сама Моряк. Она отметила, что с ней случилось чудо: в ней бьется два сердца. Следом публикацией о ребенке поделился сам будущий отец.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно звезды «Дома-2» Елена Ефременкова и Мондезир Свет-Амур стали родителями близнецов. Малыши появились на свет недоношенными. Кесарево сечение было проведено на 35-й неделе беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.06
0.08 61.24
0.42
Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

Последние новости

6:17
Забудь о них: какие продукты нельзя есть на ночь
6:00
Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги
5:42
В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алеша»
5:35
Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем
5:18
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика