Забудь о них: какие продукты нельзя есть на ночь

Во время сна отдыхает не только мозг человека, но и пищеварительная система. Поэтому не стоит ее перегружать ее тяжелыми продуктами питания.

Чтобы не перегружать пищеварительную систему ночью, не следует перед сном есть ряд продуктов, заявила в беседе с Газета.ру врач-нутрициолог. Среди них оказалась жирная пища, копченая, жареная. Она негативно влияет на работу желчного пузыря и печени.

Также не стоит перед сном есть ягоды и фрукты. Хоть некоторые из них и помогают похудеть, но многие все-таки провоцируют в кишечнике брожение, которое чревато коликами и вздутием впоследствии. Кроме того, ситуацию можно усугубить, если съесть их после основного, к примеру, мясного блюда. В результате вся еда в желудке смешается и спровоцирует дискомфорт для человека.

Вместе с тем стоит вечером позабыть и о молочных продуктах. Они полезны для перекуса во время диеты, но вредны для поджелудочной железы.

«Вместо того, чтобы отдыхать, поджелудочная железа будет активно вырабатывать инсулин, открывая дорогу к инсулинорезистентности и запасу жира», — объяснила Зубарева.

К тому же не стоит употреблять сахар и продукты, богатые быстрыми углеводами. Это также негативно влияет на работу поджелудочной железы.

«Не давая организму отдохнуть и поддерживая стабильно высокий уровень глюкозы, вы подвергаете риску стенки кровеносных сосудов, особенно если сладкое было еще и жирным», — добавила специалист.

В результате лишние килограммы человеку обеспечены. А вместе с ними и другие проблемы со здоровьем. В заключении нутрициолог напомнила о вреде алкоголя перед сном. Многие думают, выпив его, будет крепкий сон, но это вовсе не так. Наоборот алкоголь возбуждает нервную систему.

«Если вы хотите выпить, чтобы расслабиться и уснуть, лучше выбрать чай с ромашкой или мятой и ванны с магнием», — заключила Зубарева.

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