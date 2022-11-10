Военные эксперты объяснили, зачем Россия отвела войска от Херсона на левый берег Днепра

В Минобороны приняли непростое решение — осуществить маневр по перемещению войск из города на левый берег Днепра. Украина и НАТО бросили все силы на атаку Херсона и уже готовят кровавые акции. В этих условиях главная задача России — сберечь жизни личного состава. И как отмечают эксперты, это полная противоположность методам Киева, который не считается с жертвами. Дмитрий Вахницкий продолжит.

Доклад командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина касался ситуации на всей линии фронта. Успешная оборона на Купянском и Краснолиманском направлениях, разгром противника у Артемовска, наступление в районе Марьинки. Но главным вопросом стала ситуация вокруг Херсона. Армия одну за одной отбивала волны наступлений. ВСУ потеряли почти 10 000 убитыми и ранеными, но главной угрозой для Херсона оставались постоянные обстрелы — удары наносились по зданиям администрации, больницам, школам и жилым кварталам.

«Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий», — доложил Суровикин министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Именно поэтому в последние дни шла эвакуация населения: с правобережной части Днепра уже вывезли более 115 тысяч человек. Еще одна серьезная угроза, по словам генерала Суровикина — постоянные обстрелы ВСУ Каховской ГЭС.

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — отметил генерал.

«Согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск», — одобрил решение Шойгу.

Эти приказы — прямая противоположность тому, что делали вооруженные силы Украины и нацисты «Азова»*: мирным жителям не просто запрещали уезжать — колонны с беженцами расстреливали. А в жилых домах оборудовали огневые позиции.

«И Мариуполь показал, и Волноваха, и Северодонецк и другие города, что они прикрывались мирным населением, не давали эвакуироваться», — отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса ВС РФ, заместитель главреда журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

А Херсону в Киеве точно готовили кровавую участь — об этом, например, прямо говорил Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. А в случае разрушения Каховской ГЭС и затопления района российские подразделения на правом берегу оказались бы в ловушке и полной изоляции.

Каховская ГЭС — последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположена в 50 километрах от Херсона. Если ее удастся разрушить, могут быть затоплены десятки населенных пунктов, разрушительная волна дойдет до самого Херсона. Ситуацию усугубляет и то, что с 10 октября Украина ведет интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению.

«Затопит близлежащие населенные пункты, в том числе первую линию обороны нашу. Также будут смыты понтонные мосты, которые там были наведены для снабжения наших войск, и таким образом, фактически группировка могла быть отрезана, окружена и потом уничтожена», — пояснил решение армии России военный эксперт Юрий Кнутов.

Теперь наши войска оборудуют укрепления на левом, более высоком, чем правый, берегу Днепра. А между ними и украинскими вооруженными формированиями Киева — водная преграда. Хотя эксперты подчеркивают — Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

«То есть, мы реально воюем с государствами, входящими в Североатлантический блок НАТО. НАТО воюет до последнего украинца на территории Украины, используя ее, как полигон», — уверен завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Впрочем, за последнее время денежный поток из ЕС сокращается — в последнем транше Киеву вовсе отказали. В странах Европы — в той же Германии или Чехии, антивоенные митинги давно собирают тысячи людей на центральных улицах. А одним из лозунгов республиканской партии США на текущих выборах был «ни цента на Украину». Так что Киев был готов на любые потери и жертвы в Херсоне, чтобы оправдать новые денежные вливания и военные поставки от западных партнеров. Для России же результат любой ценой неприемлем, отмечают военные аналитики.

«Вся СВО — это игра в долгую, безусловно. Хочу напомнить еще пример из Великой Отечественной войны — Украину освобождало три украинских фронта, каждый украинский фронт был 500 тысяч человек. Три фронта — это полтора миллиона человек. Мы делали это полтора года», — рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Военный маневр, о котором сегодня докладывал командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Суровикин, будет осуществлен в ближайшее время. После вывода с правого берега Днепра, российские подразделения займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции.