В Уфе была угроза взрыва в центре города. Прямо на дороге вспыхнула Lada Vesta.

Судя по логотипам, это автомобиль службы детского такси. На место выехали экстренные службы. Участок перекрыли — в целях безопасности.

В любой момент машина могла сдетонировать. Что привело к возгоранию, пока не сообщают.