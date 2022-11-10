Lada Vesta загорелась на ходу в центре Уфы
Экстренные службы сообщали об угрозе взрыва.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
В Уфе была угроза взрыва в центре города. Прямо на дороге вспыхнула Lada Vesta.
Судя по логотипам, это автомобиль службы детского такси. На место выехали экстренные службы. Участок перекрыли — в целях безопасности.
В любой момент машина могла сдетонировать. Что привело к возгоранию, пока не сообщают.
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