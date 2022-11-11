Жители Парижа из-за роста цен заблокировали работу метро

Бастуют все: от медиков до работников транспортного сектора.

Около 12 миллионов французов не смогли воспользоваться парижским метро. В столице и других крупных городах страны - массовые протесты. Профсоюзы требуют срочно повысить зарплаты. В хаос погрузилась не только парижская подземка.

Каждый третий автобус не вышел на линию. Пригородные электрички тоже отменены 70 тысяч профсоюзных активистов блокируют центр Парижа, жгут файеры и перекрывают дороги.

Это вторая крупная забастовка во Франции менее чем за месяц. Такие же акции профосюзы готовят по всей Европе. Сотрудники аэропортов, персонал больниц, почтовые служащие и другие работники госсектора требуют от своих правительств остановить рост цен на продовольствие и топливо: зима близко. Инфляция в ЕС на рекордных отметках за четыре десятилетия. По прогнозам, массовые протесты усилят экономический спад в ЕС, вызванный антироссийскими санкциями.