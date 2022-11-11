Топ еле держит: жена Диброва похвасталась большой грудью после пластики

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 133

Жена Дмитрия Диброва показала новую грудь через месяц после пластической операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / polinadibrova; 5-tv.ru

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С момента хирургического вмешательства прошел месяц. полное восстановление еще впереди, но супруге телеведущего не терпелось показать свои новые формы.

Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва похвасталась новой грудью. Под нож хирурга 33-летняя Полина легла месяц назад. Теперь ее грудь достигла пятого размера. Раздевшись до топа, мама троих детей сняла радостное видео и выложила его в социальную сеть.

«Я абсолютно счастлива тому результату, который увидела в зеркале. Ну, вот так у нас. Как вам красота?» — спросила Диброва у интернет-пользователей.

Решиться на пластическую операцию заставило недовольство своим телом после родов и похудения. Как признавалась Полина, ее грудь просто «сдулась». Поэтому единственно верным решения для возвращения красоты тела и уверенности в себе стала вставка имплантов. При этом о подтяжке даже и не задумывалась.

Кроме того, она рассказывала, что также хотела порадовать мужа, который несколько лет назад перенес инсульт. Его последствия сказываются на здоровье телеведущего до сих пор. Теперь же, наверняка, заметно похорошевшее тело жены, поднимет настроение Диброву и настроит на бодрый лад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Решетова захотела убрать грудные импланты.

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