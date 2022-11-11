Где и как прощались с Кириллом Стремоусовым: детали трагедии
В Крыму похоронили трагически погибшего Кирилла Стремоусова
Фото, видео: Бондаренко Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Замглавы администрации Херсонской области скончался на 46-м году жизни.
В Крыму сегодня прощаются с Кириллом Стремоусовым. Отпевание вице-губернатора Херсонской области состоялось в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.
Отдать последнюю дань уважения покойному пришли десятки людей. Похоронили Стремоусова на центральном кладбище города. Вице-губернатор погиб в ДТП 9 ноября. Ему было 45 лет. У него остались пятеро детей, шестой должен вот-вот родится. Власти пообещали помочь семье погибшего.
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