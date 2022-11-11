Экспертам необъятной удается создавать такие напитки, что позавидуют и во Франции, и в Италии, и в Испании. Сорта поистине уникальные.

Этот характерный, праздничный хлопок здесь слышится чаще всего. Российские виноделы представляют в Петербурге свое, лучшее. Уникальное в своем роде коллекционное шампанское привез в Северную столицу «Новый свет».

«Cuvee — это первый отжим. Это тот сок, который получается буквально самотеком, когда под давлением ягоды, ягода на ягоду дает, собственно, сок самотеком. Минимальное повреждение самой ягоды, ну и, соответственно, наилучшие фракции виноградного сусла», — отметил бренд-амбассадор Алексей Кейбош.

Повод выпить игристое есть! Государство увеличит поддержку отрасли на 40% — в следующем году виноделам выделят 3,5 миллиарда рублей. Деньги получат, в том числе производители вина из исконных сортов винограда — те, что росли на южных землях страны веками.

«Инкерман» представил игристое вино из кокура — по легенде, этот белый виноград завезли в Крым с острова Корфу еще греки несколько столетий назад.

«Успела попробовать только Special Reserve Cabernet Sauvignon-Merlot-Saperavi, больше ничего пока не успела. Хорошее вино, комфортная кислотность. Прекрасное вино!» — заметила участник выставки Russian Wine Trophy Элина Алиева.

Хорошо на российской земле чувствуют себя и традиционно европейские сорта. Винодельня «Криница» на побережье близ Геленджика шесть лет назад сделала ставку на классику из Старого Света, которая раскрылась у нас по-новому.

«Cabernet Sauvignon здесь получается более нежный, бархатистый, это подтверждают наши французские консультанты, которые из года в год сопровождают наш проект, наблюдают. Можем точно сказать, что это он себя чувствует лучше, чем в Бордо», — пояснила главный винодел винодельни «Криница» Людмила Загорулько.

«Массандра», созданная еще в позапрошлом столетии князем Голицыным, привезла в Петербург два абсолютных хита — «Мускат позднего сбора» и «Мускат белый красного камня».

«Очень яркие вина — выдержанные. Такое сладкое! Такая конфетка! Кто любит десерты, советую. „Массандру“ эту именно пробую впервые», — поделился впечатлениями участник выставки Russian Wine Trophy Антон Береснев.

Популярности российского вина, как ни странно, говорят эксперты, способствовала пандемия. Туристы заново открыли для себя южные регионы, а с ними — большие и малые винодельни.

«Стали путешествовать по всей стране. Ну, конечно же, захватывая наши винные регионы тот же, самый Крым, тот же самый Краснодарский край. Но так как у нас виноделие уже достаточно большими шагами развивается и виноделен появилась за последнее время огромное количество, то есть, естественно, они стали их посещать», — заметила сомелье Вероника Вильник.

Российское вино сегодня — знак качества. Площадь виноградников в стране растет сейчас в среднем на 7% в год. Виноделы подыскивают новые участки, чтобы увеличить плантации. И говорят, что для развития им нужно только время, заметил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.