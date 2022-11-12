Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Во временном областном центре уже организована работа органов власти.

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Херсон в настоящее время теряет статус административной столицы области. Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Об этом РИА Новости сообщил представитель властей региона Александр Фомин.

«Там сосредоточены все основные органы власти», — добавил Фомин.

Портовый город Геническ находится в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Российские войска, а также мирное население покинули Херсон 11 ноября, переправившись на левый берег Днепра. Приказ о перегруппировке отдал глава Минобороны Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина.

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