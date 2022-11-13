Актриса Анна Большова вспомнила Александра Абдулова: «Себя не берег»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 39

Анна Большова рассказала, что Абдулов абсолютно себя не берег

Актриса Анна Большова вспомнила Александра Абдулова: «Себя не берег»

Фото: Антон Тушин / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Знаменитости пересекались на театральной сцене в рамках спектакля «Пролетая над гнездовом кукушки».

Актера Александра Абдулова не стало в 2008 году от рака легких. Прошло уже 14 лет, но те, кому повезло познакомиться с мэтром отечественного кинематографа, до сих пор тепло вспоминают о нем. В числе таковых артистка Анна Большова. Она была влюблена в народного артиста РСФСР, призналась Большова проекту «Караван историй».

«В Александра Гавриловича я влюбилась, девочкой увидев фильм «Обыкновенное чудо». И в жизни он был прекрасным и невероятно обаятельным, как его герой Медведь. С ним я играла в «Пролетая над гнездовом кукушки». Как же было приятно, когда однажды после спектакля он сказал: «Большова, хорошая ты актриса», — призналась Большова.

Актриса поздравляла его с рождением дочки, их связывала теплая дружба. Женщина, как и многие другие, была шокирована страшным диагнозом актера. Анна Леонидовна дополнила, что все знали о проблемах Абдулова с ногами, но он всегда «был живым, стремительным»

«Я подарила ему очень симпатичный плюшевый цветок, который играл красивую мелодию. Протягиваю со словами: „Я вас поздравляю, молодой отец“. Он очень засмущался. Но было ясно, что появление дочки стало для него невероятным счастьем. Абдулов сжигал себя, жил наотмашь, абсолютно себя не берег… И вдруг болезнь», — заключила селебрити.

К слову, недавно в жизни Большовой произошли трагические события. Она сбила насмерть молодую девушку. Следствие по ДТП продолжается, однако знаменитость не находится под стражей. Пока актриса не дала официальных комментариев по случившемуся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто защитил Анну Большову.

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